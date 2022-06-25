السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعلن السيطرة على سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي بشكل كامل

روسيا تعلن السيطرة على سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي بشكل كامل
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قوات جمهورية لوغانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الجيش الروسي".

العالم-روسیا

وقالت الوزارة في بيان لها إن "وحدات من قوات جمهورية دونيتسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل، بدعم من القوات الروسية التي يقودها الجنرال سيرغي سوروفيكين".

وأضافت أن أراضي المنطقة الصناعية لتابعة لمصنع آزوت في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوغانسك، بعدما تصدى الجيش الروسي لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضي إلى بؤرة استنزاف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير بلدتي فورونوفو وسيروتينو، وهو ما يعني فرض قوات لوغانسك السيطرة على كامل المناطق المحاذية لضفة نهر "سيفيرسكي دونيتس" من جهة لوغانسك.

روابط ذات صلة

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد الأسواق العالمية بأكثر من 50 مليون طن من الحبوب

اوروبا وامريكا اكبر الخاسرين في العقوبات على روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني: الغاء الحظر هو هدفنا الاول باعتباره حظرا ظالما

حفريات للاحتلال تهدد قواعد الأقصى وتحذيرات من تغيير معالمه

روسيا تعلن السيطرة على سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي بشكل كامل

ما الهدف وراء استضافة العربية لمايك بومبيو؟

إغتيال زعيم تكفيري في مأرب يكشف عن تنافس دموي بين مرتزقة العدوان

بعد حل الكنيست.. هل يعود نتنياهو إلى الحكم؟