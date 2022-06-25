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الرئيس رئيسي: الاستثمارات الاجنبية في ايران تعود علينا بالفائدة الاقتصادية اضافة الى توطيد العلاقات والتعاون مع الدول الاخرى

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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