الصحة العالمية: جدري القردة لا يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية في هذه المرحلة

العالم - العالم

وفي بيان يوم السبت، قالت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن العديد من جوانب المرض كانت "غير عادية"، وأقرت بأن جدري القردة المتوطن في بعض الدول الأفريقية تم إهماله على مدار سنوات، بحسب "أسوشيتدبرس".

وأضافت: "قررت اللجنة بالإجماع نصيحة مدير منظمة الصحة العالمية أنه في هذه المرحلة لا ينبغي أن يصنف تفشي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية".

ومع ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى "الطبيعة الطارئة'' لتفشي المرض، وقالت إن السيطرة على انتشاره تتطلب استجابة "مكثفة".

قالت اللجنة إن تفشي المرض يجب أن يراقب عن كثب وتتم مراجعته بعد أسابيع قليلة.

لكن اللجنة ستوصي بإعادة التقييم قبل ذلك إذا ظهرت تطورات جديدة معينة بين بلدان أخرى أو حدوث زيادة بالغة في الإصابات بالدول التي اكتشفت بها إصابات بالفعل.