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'المقاومة العراقية' تعلق على استهداف شركات في السليمانية

'المقاومة العراقية' تعلق على استهداف شركات في السليمانية
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، السبت، أن استهداف بعض الشركات في محافظة السليمانية عملاً تخريبياً.

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنه "في خضمّ التحديات المربكة للمشهد العراقي، والتهديدات الأمنية التي تحيط بشعبنا الحبيب، والتي تستدعي منا الحرص الشديد، والشعور العالي بالمسؤولية، نحذر من محاولات إرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق ممن يريد ببلدنا سوءاً في هذا التوقيت بالأخص".

وأضافت "إننا نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات في محافظة السليمانية إنما هو عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية تكن العداء لشعبنا الأبي، بغرض تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد الحالية".

وتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية، يوم الجمعة، لهجوم صاروخي، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.

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