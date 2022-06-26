الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'طالبان' تدعو لإنهاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعد الزلزال

'طالبان' تدعو لإنهاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعد الزلزال
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، حكومات العالم، يوم السبت، إلى إلغاء العقوبات المفروضة عليها وإنهاء تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني، بعد الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وترك آلافاً آخرين بلا مأوى.

ابران - أفغانستان

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة وهز شرق أفغانستان، في وقت مبكر يوم الأربعاء الفائت، بتدمير أكثر من عشرة آلاف منزل أو إصابتها بأضرار، كما أسفر عن إصابة أكثر من ألفي شخص، مما زاد العبء الواقع على النظام الصحي الهش في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حكومة طالبان، عبد القهار بلخي ، "تطلب الإمارة الإسلامية (أفغانستان) من العالم أن يعطي الأفغان أهم حق أساسي لهم وهو حقهم في الحياة، وذلك من خلال رفع العقوبات وفك تجميد أرصدتنا، وأيضاً من خلال تقديم المساعدات".

ووصلت إمدادات طبية حيويّة اليوم إلى مستشفيات في منطقة نائية بأفغانستان ضربها زلزال أودى بحياة أكثر من ألف شخص، في حين دعت حكومة "طالبان" إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية.

وفي الوقت الذي لا تعترف حكومات العالم بحكومة "طالبان"، ما زالت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج، وتعوق العقوبات القطاع المصرفي في البلاد.

وكانت الصين التي قدمت مساعدات مالية لأفغانستان بعد الزلزال قد حثّت الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، وتؤكد أنه لا يجب استخدامها "ورقةَ مساومة للتهديد والترهيب".

وكانت واشنطن جمدت نحو 9,5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، بعد انسحابها من أفغانستان.

روابط ذات صلة

ايران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

الهلال الأحمر الايراني يرسل مساعدات انسانية إلى أفغانستان

عدد قتلى زلزال أفغانستان المدمر يصل إلى 1500 شخص

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

شاهد.. تدريب سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة في قوانغشي الصينية

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله

روسيا تنشر مشاهد لاستهدافها إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا (فيديو)

نيويورك تايمز: قوات خاصة من عدة دول في 'الناتو' تعمل سرا في أوكرانيا