'طالبان' تدعو لإنهاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعد الزلزال

ابران - أفغانستان

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة وهز شرق أفغانستان، في وقت مبكر يوم الأربعاء الفائت، بتدمير أكثر من عشرة آلاف منزل أو إصابتها بأضرار، كما أسفر عن إصابة أكثر من ألفي شخص، مما زاد العبء الواقع على النظام الصحي الهش في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حكومة طالبان، عبد القهار بلخي ، "تطلب الإمارة الإسلامية (أفغانستان) من العالم أن يعطي الأفغان أهم حق أساسي لهم وهو حقهم في الحياة، وذلك من خلال رفع العقوبات وفك تجميد أرصدتنا، وأيضاً من خلال تقديم المساعدات".

ووصلت إمدادات طبية حيويّة اليوم إلى مستشفيات في منطقة نائية بأفغانستان ضربها زلزال أودى بحياة أكثر من ألف شخص، في حين دعت حكومة "طالبان" إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية.

وفي الوقت الذي لا تعترف حكومات العالم بحكومة "طالبان"، ما زالت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج، وتعوق العقوبات القطاع المصرفي في البلاد.

وكانت الصين التي قدمت مساعدات مالية لأفغانستان بعد الزلزال قد حثّت الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، وتؤكد أنه لا يجب استخدامها "ورقةَ مساومة للتهديد والترهيب".

وكانت واشنطن جمدت نحو 9,5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، بعد انسحابها من أفغانستان.