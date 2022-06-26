الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الجزائري يناقش مع أمير قطر قضايا ذات اهتمام مشترك

الرئيس الجزائري يناقش مع أمير قطر قضايا ذات اهتمام مشترك
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، العلاقات الثنائية وقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - الجزائر

ووفق الوكالة الجزائرية، "كان الشيخ تميم بن حمد وصل إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة، وجرى له استقبال رسمي من قبل الرئيس تبون".

كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس تبون "تحادث بوهران على انفراد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الذي سيحضر كضيف شرف مراسم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن المباحثات جرت في مقر إقامة الأمير تميم بمدينة وهران الجزائرية التي وصلها في وقت سابق من يوم أمس.

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك".

وفيما ذكر الديوان الأميري القطري في بيان، بأن زيارته للجزائر تأتي عقب انتهاء الزيارة لمصر، تلبية لدعوة من الرئيس تبون لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، دون تفاصيل أكثر.

وأقيم يوم السبت حفل افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر في الفترة من 24 يونيو/ حزيران حتى 6 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 26 دولة.

وخلال الأيام الماضية نشطت لقاءات عربية على مستوى القادة مع اقتراب عقد قمة عربية أمريكية بالسعودية في 16 يوليو المقبل.

وأجرى 3 قادة عرب جولات مكوكية بالمنطقة، منها زيارة محمد سلمان لمصر والأردن وتركيا، وكذلك أمير قطر لمصر ثم الجزائر، وسبقها زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني للإمارات، وينتظر زيارة أخرى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان.

روابط ذات صلة

الرئيس الجزائري يستقبل أمير قطر بمطار وهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على خلية نسائية بشبهة 'الإرهاب' في تونس

شاهد.. تدريب سوري روسي مشترك على الإنزال المظلي

الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة في قوانغشي الصينية

نقل رئيس حكومة تونس الأسبق للمستشفى بعد يومين من اعتقاله

روسيا تنشر مشاهد لاستهدافها إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا (فيديو)

نيويورك تايمز: قوات خاصة من عدة دول في 'الناتو' تعمل سرا في أوكرانيا