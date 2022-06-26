الرئيس الجزائري يناقش مع أمير قطر قضايا ذات اهتمام مشترك

العالم - الجزائر

ووفق الوكالة الجزائرية، "كان الشيخ تميم بن حمد وصل إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة، وجرى له استقبال رسمي من قبل الرئيس تبون".

كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الرئيس تبون "تحادث بوهران على انفراد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الذي سيحضر كضيف شرف مراسم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن المباحثات جرت في مقر إقامة الأمير تميم بمدينة وهران الجزائرية التي وصلها في وقت سابق من يوم أمس.

وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك".

وفيما ذكر الديوان الأميري القطري في بيان، بأن زيارته للجزائر تأتي عقب انتهاء الزيارة لمصر، تلبية لدعوة من الرئيس تبون لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، دون تفاصيل أكثر.

وأقيم يوم السبت حفل افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر في الفترة من 24 يونيو/ حزيران حتى 6 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 26 دولة.

وخلال الأيام الماضية نشطت لقاءات عربية على مستوى القادة مع اقتراب عقد قمة عربية أمريكية بالسعودية في 16 يوليو المقبل.

وأجرى 3 قادة عرب جولات مكوكية بالمنطقة، منها زيارة محمد سلمان لمصر والأردن وتركيا، وكذلك أمير قطر لمصر ثم الجزائر، وسبقها زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني للإمارات، وينتظر زيارة أخرى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان.