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تمهيدا لزيارة بايدن: السعودية تفرج عن أصغر معتقل سياسي

تمهيدا لزيارة بايدن: السعودية تفرج عن أصغر معتقل سياسي
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفرجت السلطات السعودية، الجمعة، عن "أصغر معتقل سياسي" لديها، ويدعى "مرتجى قريريص"، وذلك في وقت تتجهز فيه لاستقبال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من حزبه بسبب زيارته المرتقبة للمملكة السعودية، التي تمتلك سجلا سيئا في مجال حقوق الإنسان.

العالم - السعودية

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الإفراج عن قريريص، الذي تم اعتقاله حين كان من عمر 10 سنوات فقط، بسبب مشاركته في احتجاج إبان الربيع العربي 2011.

كما أكدت منظمة "العفو الدولية" الإفراج عن مرتجى قريريص بعد قضائه 8 سنوات من شبابه في السجن.

وبعد 4 سنوات على اعتقاله قبل مثوله أمام القضاء، وقبل عيد ميلاده الـ18، عُرض على المحكمة ووُجهت له تهم وتوصيات بالحكم عليه بالإعدام.

وادعى الإدعاء العام أن قريريص انتمى إلى "جماعة إرهابية متطرفة" وارتكب أعمال عنف خلال الاحتجاجات، بما فيها مساعدته المزعومة في إعداد قنابل مولوتوف، وقد نفى قريريص الاتهامات الموجهة له برمتها.

وكانت قد أعلنت السعودية في 2020 أنها ستسقط عقوبة الإعدام عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، في إطار تطبيق أمر ملكي.

وبذلك تخففت عقوبة أي شخص حُكم عليه بالإعدام بسبب جرائم ارتكبها وهو قاصر إلى عقوبة السجن التي لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة لتأهيل القُصر، وفقا لبيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة السعودية (HRC) في ذلك الحين.

وتصاعد الضغط الدولي على السعودية، وأدانت عدد من منظمات حقوق الإنسان اعتقاله، بعد أن نشرت وسائل إعلامية غربية عدة تقارير عن قضية قريريص.

يشار إلى أن بايدن يعتزم زيارة السعودية لحضور قمة تجمعه مع قادة دول عربية في الرياض.

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تمهيدا لزيارة بايدن: السعودية تفرج عن أصغر معتقل سياسي

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