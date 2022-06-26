موقف مشرف للأردنيين مع أبناء شهداء جنين + صور

العالم - الأردن

اعترض عدد من أبناء مدينة السلط الواقعة بمحافظة البلقاء المتاخمة لجسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالضفة الغربية، حافلة تقل عددا من أبناء شهداء مخيم جنين.



الوفد الفلسطيني تفاجأ باعتراض الحافلة وصعود عدد من الشباب إليها، ما جعلهم يرتبكون.



المفاجأة كانت أن الشباب الذين اعترضوا الحافلة وأوقفوها وصعدوا على متنها بدأوا يرحبون ويقبلون رؤوس الأطفال ويحيونهم، بل أقسموا عليهم أن يحلوا ضيوفا على مدينتهم.



واستمرت المفاوضات بين المشرفين على الوفد وشباب السلط ساعة كاملة، حيث كان الوفد مدعوا بشكل رسمي من قبل نادي يرموك البقعة الواقع في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، ومسؤولي النادي الذين كانوا بانتظارهم هناك.



وبعد المفاوضات اتفق على أن يزور الوفد مدينة السلط بعد انتهاء جولته في العاصمة عمان، وهو ما حصل أمس الجمعة.



واستقبلت مدينة السلط أطفال شهداء مخيم جنين والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم النائب طلال النسور وعدد من كبار ووجهاء مدينة السلط ومخيم البقعة.



وتأتي هذه الزيارة، حسب المنظمين للتأكيد على الروابط العميقة التي تربط المملكة بأبناء الشعب الفلسطيني وتعمق الروابط الأخوية بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني.



وألقى العديد من وجهاء السلط كلمات رحبوا من خلالها بأبناء شهداء مخيم جنين والوفد المرافق، وأشادوا ببطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، كما أكد الجميع على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وقدم النائب النسور الهدايا الرمزية لأبناء شهداء مخيم جنين والوفد المرافق، الذي دعا الوفد لزيارة مجلس النواب الأردني.