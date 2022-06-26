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حيفا..دوي انفجارات وحريق في مجمع

حيفا..دوي انفجارات وحريق في مجمع
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حريقا كبيرا اندلع في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في حيفا، حيث سمع صوت انفجارات، وتم إجلاء ثلاثة أشخاص من المناطق السكنية المجاورة.

العالم - الاحتلال

وأفادت هيئة البث "مكان" بأن طواقم الإطفاء تتعامل في هذه الساعة مع هذا الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبان سكنية، موضحة أنه لم يبلغ حتى الآن عن مصابين.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، بدأ الحريق في الساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، ووصل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث، وشرعوا في عمليات الإطفاء وأنقذوا 3 أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وبعد ذلك انضمت فرق من المديرية وفرق من المناطق المجاورة إلى عمليات الإطفاء، فيما وقعت انفجارات من جراء الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "في الدقائق الأولى من الحريق، كان التحدي هو إنقاذ أسرة تعيش في الجوار".

وأضاف: "رجال الإطفاء يعملون بنشاط وإصرار في عدد من القطاعات، وتمكنوا من وقف انتشار الحريق ويستعدون الآن للتسلل إلى عدد من المباني المحترقة لإنقاذ الممتلكات.. والسيطرة النهائية".

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