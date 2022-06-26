فیدیو مروّع!..بريطانيون يعتدون على جارتهم المسلمة وبناتها!

العالم - حوادث

أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يسير في الشارع بمطرقة مساء الأربعاء الماضي في ذا أوفال في فيرث بارك، وامرأة تركل بينما كانت على الأرض من قبل مجموعة من الناس في وسط الشارع.

ثم تظهر اللقطات سيارات الشرطة والعديد من ضباط الشرطة يصلون إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع، بينما يستمر الصراخ بينما يتحدث الضباط إلى الناس.

ووصفت المرأة التي نشرت الصور المشاهد بأنها مثيرة للاشمئزاز وقالت إن الأسرة اضطرت إلى مغادرة منزلها بسبب العنف الذي اندلع هناك.

وأكدت شرطة ساوث يوركشاير أنه تم استدعاؤها للتعامل مع الحادث، وأنها قامت باعتقالات.

وقالت القوة في بيان:"حضر الضباط تقارير عن الاضطرابات يوم الأربعاء 15 يونيو حوالي الساعة 9 مساء في البيضاوي، فيرث بارك في شيفيلد، ويعتقد أن الأسر من عقارين كانت متورطة في مشاجرة لفظية وجسدية".

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عاما، ورجلان يبلغان من العمر 18 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 18 عاما، للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات وجرائم تتعلق بالنظام العام. وقد أفرج عنهم بكفالة من الشرطة.

واقتحمت الأسرة منزل الأم العزباء المسلمة وابنتيها بفأس بلا أسنان، وأظهر الفيديو تكاثر أفراد الأسرة البريطانية على إحدى الفتيات وركل أحدهم لها في رأسها، بينما صفع أحدهم الأم على وجهها.

وتعيش الأسرة المسلمة في هذا المنزل لمدة 24 عاماً.

وأشعلت المقاطع المتداولة غضبًا عارمًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نددوا بالاعتداء وطالبوا الشرطة بتحقيق العدالة للأم وبناتها، وتصنيف الاعتداء على أنه جريمة كراهية.

وأشاد ناشطون بردّة فعل المسلمين في المدينة، وقالوا إن المعتدين بحاجة لرد قوي.