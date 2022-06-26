طاقة انتاج الغاز الايراني تتخطى الملیار متر مكعب يوميا

العالم - ايران

وأوضحت الادارة - في تقرير حول " أهم اجراءات وانجازات وزارة النفط منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها (اغسطس/آب الماضي)" – أن طاقة انتاج الغاز تخطت 1000 مليون متر مكعب يوميا بدعم الزيادة القياسية في الانتاج بحقل بارس الجنوبي.

واستطرد التقرير أن انتاج الغاز الغني تخطى قطر التي تملك حصة مضاعفة في حقل بارس الجنوبي الاضخم بالعالم والواقع بالخليج الفارسي وذلك بفعل تدشين المراحل التطويرية فيه، حيث تم الانتهاء من المراحل التطويرية 13 و 22 الى 24 فضلا عن أن نسبة التقدم التطويري في المرحلة 14 تجاوزت 91 بالمئة.

ولفت الى أن انتاج الغاز الغني بالحقل المشترك شهد زيادة مضطردة في السنوات الاخيرة، إذ سجل مستوى قياسي عند 705 ملايين متر مكعب يوميا في الشهر العاشر من السنة المالية الفائتة المنتهي 20 يناير/كانون الثاني 2022، بنمو اكثر من 4 بالمئة على اساس سنوي.