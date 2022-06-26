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قنديل: لبنان يحتاج الى قيادات سياسية لا تخشى العقوبات

قنديل: لبنان يحتاج الى قيادات سياسية لا تخشى العقوبات
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل ان لبنان يحتاج الى قيادات سياسية لا تخشى العقوبات الأميركية ولبنان الرسمي لم يغادر المحور الأميركي.

العالم - لبنان

وقال قنديل في كلمة له في منطقة صور بجنوب لبنان: هدف الأميركيان ان لا يكون هناك اي كيان مستقر في العالم العربي، وأيضا لا دولة وطنية عامرة ولا بناء اقتصاديا قويا، واي نهضة اقتصادية في مصر أو غيرها تشكل خطرا على الكيان الصهيوني.

واشار الى ان الاوروبيين تعاملوا مع العدو الصهيوني لتأمين نهب النفط والغاز من المنطقة، ومن المعروف ان الكيان الصهيوني موجود لنهب ثروات الأمة والمواجهة معه ليست أمرا اختياريا، مشددا على أن العدو لم يحترم القرارات الدولية ولم ينسحب من الجنوب الا نتيجة المقاومة.

وتابع: في اطار آخر، لم ننضج في لبنان كوطن ولم نقل بعد اي لبنان نريد ولبنان الرسمي لم يغادر المحور الأميركي. وشدد على أنه مع النضال من اجل حماية المقاومة والحفاظ على السلم الأهلي، فلبنان يحتاج الى قيادات سياسية من النخب لا تخشى العقوبات الأميركية او غيرها.

واذ اكد ان العدو يخشى الدخول في حرب مع المقاومة التي ستدخل الى الجليل الفلسطيني اذا غامر واستهدف لبنان، وان جبهة لبنان هي الأخطر عليه وتهدد مستقبله، قال: أنعم الله علينا بسماحة السيد حسن نصرالله الذي يملك الحكمة والشجاعة في كل التجارب، ونحن نزداد ثقة بقدرته وشجاعته وحساباته وجديته بالضغط على الزناد، وان العدو أضعف من ان يذهب إلى أي حرب، فهو يخشى من البر، والمقاومة جادة في الدخول إلى الجليل اذا حصل اي عدوان على لبنان و لولا وجود المقاومة في لبنان لما وصل الوسيط الأميركي للحديث عن النفط والغاز في لبنان وحق لبنان به.

وختم قنديل: لا نصاب وطنيا لخيار التغيير في لبنان والنصاب الطائفي هو الغالب، وهناك حاجة ماسة الى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإلى مجلس شيوخ ومصفاة نفط ومحطات كهرباء.

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