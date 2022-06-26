قاليباف: مجلس الشورى مواكب للقضاء بالمصادقة على القرارات اللازمة

العالم - ايران

وخلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الاحد اعرب قاليباف عن تعازيه على اعتاب ذكرى استشهاد آية الله بهشتي ورفاقه في عملية التفجير الارهابية لمكتب الحزب الجمهوري الاسلامي يوم 28 حزيران/يونيو عام 1981 .

وأشار الى محاولة الاغتيال الفاشلة التي طالت سماحة آية الله الخامنئي قبل يوم من ذلك وقال: ان المنافقين (زمرة خلق الارهابية) عمي البصيرة كانوا بصدد اغتيال افضل الكوادر فكريا ونخبويا وشعبيا وأكثر المدراء التنفيذيين كفاءة والانصار والتلامذة الاكثر قربا من الامام الراحل (رض) لجر الثورة الإسلامية الى طريق مغلق، ولكن إرادة الله تعالى والقيادة الحكيمة للإمام وذكاء الشعب جعلت الثورة تمضي الى الامام أقوى من ذي قبل.

ونوه الى ان الشهيد بهشتي قضى عمره الشريف والمبارك في طريق ترويج الفهم الواعي للتدين والثورية وقال: ان الشهيد بهشتي وباقتدائه لاهداف الامام الراحل (رض) كافح التطرف والتفريط.

وفي جانب آخر من حديثه قال قاليباف: ان اجراءات التطوير في جهاز القضاء في مسار تنفيذ اهداف وثيقة التطوير القضائية كانت باعثة على الامل ومحلة للعقد في المرحلة الجديدة.

واضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي مواكب للسلطة القضائية في مسار الصياغة والمصادقة على القوانين اللازمة لتحقيق اهداف جهاز القضاء وستستخدم السلطتان القضائية والتشريعية كل طاقاتهما في هذا السياق من اجل تعزيز رضى المواطنين.

واشار قاليباف الى حادث الزلزال الذي ضرب منطقة خوست في افغانستان والذي ادى الى مصرع واصابة الالاف من المواطنين الافغان قائلا: "في ظل غياب العديد من الدول والجماعات التي تدعي الصداقة مع الشعب الأفغاني ، فإن جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالنيابة عن الشعب الايراني سارعت الى مساعدة الشعب الافغاني المضطهد الشقيق وستستخدم كل خبراتها للتخفيف من مشاكل الناس في لمناطق المنكوبة، داعيا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".