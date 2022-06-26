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مصدر مقرب من مجلس الامن القومي الايراني: العاصمة القطرية الدوحة هي الأوفر حظا لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات النووية

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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