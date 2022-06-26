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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال شمال رام الله

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال شمال رام الله
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء امس السبت، باتجاه قوات الاحتلال قرب مدخل سلواد شمال رام الله بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن إطلاق نار من مقاومين استهدف قوات الاحتلال خلال المواجـهـات قرب مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وكانت قد اندلعت مواجـهـات، في وقت سابق، بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة سلواد شرق رام الله .

وتوسعت عمليات إطلاق النار من قبل المقاومين تجاه قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة لتشمل العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة مثل: رام الله، والخليل، وطولكرم وبيت لحم.

ويُشار إلى أن مدينتي جنين ونابلس تشهد اشتباكات شبه يومية بين مقاومين من "كتيبة جنين" و"كتيبة نابلس" تستهدف قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينتين بهدف تنفيذ اغتيالات بحق المقاومين، واعتقال مقاومين آخرين.

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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال شمال رام الله

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