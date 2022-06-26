استئناف توجه الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق عبر حدود مهران

العالم - ايران

وافاد تقرير لوكالة "فارس" ان السفر برا للعتبات المقدسة في العراق استؤنف رسميا عبر حدود شلمجة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) يوم امس السبت وتوجه الزوار عبرها على هيئة قوافل بعد توقف دام 28 شهرا.

وفي مرحلة اولى توجه نحو 250 شخصا من المدن الجنوبية في البلاد عبر منفذ شلمجة الى العتبات المقدسة وبدا ايفاد الزوار اليوم ايضا على هيئة قوافل عبر منذ مهران بمحافظة ايلام (غرب) تحت اشراف منظمة الحج والزيارة.

وقال مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حجة الاسلام صحبت الله رحماني بان 10 قوافل ستتوجه من مختلف المدن الى العتبات المقدسة عبر حدود مهران وشلمجة يوميا، ويوم امس توجهت 7 قوافل عبر حدود شلمجة.

يذكر انه حسب اتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق ابرم قبل فترة، فقد الغيت القيود على سفر زوار العتبات المقدسة برا واستؤنف توجه الزوار رسميا الى العراق عن طريق الحدود البرية يوم امس.

وبناء على الاتفاق بامكان 2500 زائر التوجه الى العتبات المقدسة عبر حدود شلمجة ومهران يوميا من دون تاشيرة دخول بصورة قوافل تحت اشراف منظمة الحج والزيارة الايرانية.

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