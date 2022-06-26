الناتو العربي الاسرائيلي.. هل سيری النور؟

العالم - ما رأيكم

ويقول خبراء سياسيون ان التحالف الاقليمي للدفاع الجوي يشمل تناقضات كثيرة، فقد دعي اليه دول في مجلس التعاون الخليجي وقطر وعمان، فيما تحكم علاقات ايران وهذه الدول اكثر من 25 معاهدة واتفاقية وكذلك الحال مع العراق ومع مصر والاردن فايران ليست علی عداء لا مع مصر ولا مع الاردن.

ويؤكد خبراء ايرانيون ان هذا التحالف لن يكون سوی حبراً علی ورق ولن يری النور وسيكون مصيره مصير تحالف سابق في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فعندما ذهب الی السعودية تم الاعلان عن تحالف من 42 بلد لايجاد منظومة ضد الارهاب في المنطقة وفشل هذا التحالف ولم يتحقق شيئاً.

ويوضح خبراء سياسيين ان هذه المعمعة العسكرية والحرب النفسية تأتي من أجل التغطية علی التطبيع السعودي مع الاحتلال فهناك ترديد حول التطبيع السعودي في عهد بايدن او تأجيله الی ما بعد ذلك.

واعتبر اساتذه في العلوم السياسية ان المشاركة العربية الاميركية الاسرائيلية في مشروع دفاع جوي مشترك ينم عن وجود همّ مشترك.

ويؤكد خبراء سياسيين ان السعودية لديها خوف وهاجس كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ، اما الكيان الاسرائيلي فيعرف انه سيتعرض لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في أي حرب مستقبلية فأصبح الهم الاسرائيلي من هذه الاسلحة حتی اكبر من الهم النووي وهذا مايجعل الولايات المتحدة قادرة علی جمع الاخرين حول هذا المحور.

ويبيّن خبراء سياسيين ان تشكيل ناتو عربي، فكرة اميركية قد تؤدي لأول مرة الی تشكيل جيش عربي بإدارة اسرائيلية ومشاركة ضباط اسرائيليين علی ارض الاردن وهذه فكرة خطيرة.

ويستبعد خبراء بريطانيين تشكيل ناتو عربي يشمل الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي علی ارض الاردن.

ويقول خبراء بريطانيين ان ثلثي الشعب الاردني هم من الشعب الفلسطيني الاصيل وسيكون من الصعب جداً الحفاظ علی أمن هذه المنظومة في الاردن.

ويؤكد خبراء بريطانيين ان الناتو العربي، نسخة من الناتو الغربي، لكن الفرق بينهما ان الناتو الغربي يشمل دولاً ديموقراطية تتعاون مع بعض، بينما الناتو العربي سيشمل دولاً دكتاتورية وقمعية وهذه الدول لاتتعاون.

ما رأيكم: