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أكثر من 26 دولة تشارك في معرض 'ايران اسکوکواکس' الدولي

أكثر من 26 دولة تشارك في معرض 'ايران اسکوکواکس' الدولي
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

يشارك أكثر من 350 شركة إيرانية وأكثر من 250 شركة من دول منظمة شنغهاي للتعاون في أول نسخة لمعرض ومؤتمر "ايران اسکوکواکس" الدولي الذي يختص بتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وشركاء الحوار في منظمة شنغهان للتعاون SCO والدول المجاورة لايران.

العالم - ايران

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من ثلاثة آلاف زائر ومشارك أجنبي من المسؤولين والمستثمرين ووفود الأعمال من 26 دولة، وأكثر من 20 ألف متخصص إيراني وأجنبي في المعرض الذي سيقام في العاصمة الايرانية طهران في الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر المقبل.

وافاد مركز العلاقات العامة والإعلام في معرض ومؤتمر "ايران اسکوکواکس" الدولي بنسخته الأولى، إن الدورة الأولى للمعرض تعتبر أول تظاهرة دولية للقادة واللاعبين الرئيسيين وصناع القرار في الشركات الصناعية والتجارية والمهنيين المشاركين في تحسين وتطوير الازدهار الاقتصادي والتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وتمنح هذه التظاهرة الإقتصادية فرصة للأعمال التجارية والتقنية والاستثمارية والمشاريع المشتركة والتسويق والجودة وتفسح المجال امام تعزيز الاتصال لتعزيز التعاون التجاري.

كما يولي المعرض الايراني الذي يأتي في إطار ترجمة التعاون في منظمة شنغهاي على أرض الواقع، أهمية كبيرة بالتعاون القانوني من أجل التنمية المستدامة للاتصالات والعلاقات المالية والجمارك والنقل والخدمات المصرفية التأمينية وتعلم المعايير الدولية بطرق جديدة وبناءً على المتطلبات والمتغيرات المعاصرة.

كما يوجّه معرض "ايران اسکوکواکس" دعوة إلى مشاركة وتعاون كل من إدارة الحكومة الثالثة عشرة في ايران ووزارات الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي والنفط والشؤون الخارجية والتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والاقتصاد ونائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والمنظمات الأخرى، علاوة على العديد من السفارات في إيران والسفارات الإيرانية في الخارج في إطار تحقيق أهداف هذا المعرض الإقتصادي الواعد.

ويمكن للراغبين في المشاركة بهذه التظاهرة الإقتصادية والتجارية الواعدة الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة على موقع ايران اسكوكواكس الإلكتروني على الرابط التالي :

http://irscocoex.ir/fa

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