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كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في مهرجان (ونراه قريبا) في لبنان

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

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