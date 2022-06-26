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شاهد.. كيف تم استقبال الكاظمي لحظة وصوله مطار مهرآباد

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة طهران قادما من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم-العراق

وكان في استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمطار مهرآباد الدولي، وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال هذه الزيارة بالمسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا الثنائية والدولية.

وفي السياق، قالت مصادر اعلامية عراقية إن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والعلاقات بين طهران والرياض.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وصل أمس السبت، ؛لى مدينة جدة السعودية، حيث أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناولت العلاقات الثنائية وقضايا أخرى، فيما شدد الطرفان على الدور البارز الذي يلعبه العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة.

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شاهد بالفيديو.. الرئيس الايراني يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

شاهد.. كيف تم استقبال الكاظمي لحظة وصوله مطار مهرآباد

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