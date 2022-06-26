مفاجأة لجمهور فريق ليفربول الإنكليزي بشأن "محمد صلاح"

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حيث تحاول إدارة الريدز تجديد عقد النجم المصري قبل بداية موسم 2022-2023، والاستفادة منه في المنافسات المحلية والأوروبية.

ويسعى فريق ليفربول والنجم المصري، محمد صلاح، للتوصل إلى اتفاق من أجل تجديد العقد وبقاء الهداف مع الفريق الإنكليزي لموسم جديد وتقديم مستوى لافت في البريمييرليغ، لكن الموقف تعقد كثيراً في الأشهر الأخيرة، ولم يتغير أي شيء حتى الآن.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن النجم المصري، محمد صلاح، طلب راتباً أسبوعياً، حوالى 400 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى مما يتقاضاه المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك (صاحب أعلى راتب في الريدز)، وفريق ليفربول لا يريد كسر هيكلية الرواتب التي حددها من أجل المحافظة على ميزانية الريدز.

وبحسب صحيفة دايلي إكسبرس، من شأن هذا الموقف أن يُعقد فرص تجديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول، لتُشير الصحيفة إلى أن فريق ليفربول قد يسمح بمغادرة الهداف المصري مقابل حوالى 70 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وإذا أعلن فريق ليفربول المساح لمحمد صلاح بالمغادرة هذا الصيف، فمن المتوقع أن يتلقى اللاعب الكثير من العروض، وخصوصاً من الأندية الكبيرة التي تحتاج إلى مهاجم بمواصفات صلاح، الذي أمسى واحداً من نجوم البريمييرليغ خلال السنوات الماضية.