الرئيس الايراني يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

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وأفاد مراسل قناة العالم ان الرئيس رئيسي استقبل الکاظمي الذي قدم من العاصمة السعودية، الرياض خلال مراسم استقبال رسمية في طهران.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة طهران قادما من جدّة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمطار مهرآباد الدولي، وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال هذه الزيارة بالمسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا الثنائية والدولية.

وفي السياق، قالت مصادر إعلامية إن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعلاقات بين طهران والرياض.

وستستمر زيارة رئيس الوزراء العراقي لايران، يوما واحدا.

وكان الكاظمي قد التقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة السعودية، في وقت سابق اليوم الأحد، في إطار جهود بغداد للتوسط بين الرياض وطهران.