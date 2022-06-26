'14 فبراير'البحريني يدعو إلى تحويل سجن 'فضيلة عبد الرسول' لقضية رأي عام 

العالم- البحرين

وحث على التحرك العاجل لأجلها حتى لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني.

وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، على مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك على خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية.

يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن على 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر على ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفى الطب النفسي.

وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلى حكمه السابق 15 سنة، وعلى عميه «السيد جعفر موسى العلوي، والسيد رضي موسى العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا.

وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسى العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسى العلوي» بتهمة التستر على ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفى الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.