انفجارات في حيفا عقب اندلاع حريق كبير في منشأة تحتوي على مواد خطرة

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة بأن طواقم الإطفاء تتعامل مع هذا الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبان سكنية، موضحة أنه لم يبلغ حتى الآن عن مصابين.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، بدأ الحريق في الساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، ووصل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث، وشرعوا في عمليات الإطفاء وأنقذوا 3 أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وبعد ذلك انضمت فرق من المديرية وفرق من المناطق المجاورة إلى عمليات الإطفاء، فيما وقعت انفجارات من جراء الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله "في الدقائق الأولى من الحريق، كان التحدي هو إنقاذ أسرة تعيش في الجوار".

وأضاف: "رجال الإطفاء يعملون بنشاط وإصرار في عددمن القطاعات، وتمكنوا من وقف انتشار الحريق ويستعدون الآن للتسلل إلى عدد من المباني المحترقة لإنقاذ الممتلكات.. والسيطرة النهائية".

إشارة إلى أن مدينة حيفا الواقعة شمال فلسطين المحتلة شهدت منذ قرابة العام حريقا واسعا داخل مصفاة للنفط، استدعت استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء للمكان، واندلع الحريق في منشأة مصنع “BZN” في خليج حيفا، وأوضحت وزارة حماية البيئة حينها أن الحادث وقع بسبب خلل في خط أنابيب النفط.