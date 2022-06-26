ترامب: الولايات المتحدة اصبحت أضحوكة بسبب 'بايدن'

العالم ـ الأميركيتان

جاء ذلك خلال كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره، في ولاية إلينوي.

واتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، بخسارة الميزة الاقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي.

وقال: "هذا لم يعد بلدا عظيما، لقد تدهور. هذا بلد فيه أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كنا قبل عامين فقط".

وأضاف: "خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت أمريكا حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وانهيارا اقتصاديا".

وتابع: الأهم من ذلك هو أنه خلال العامين الماضيين، لم يعد يتم الاستماع إلى أمريكا واحترامها. لقد أصبحت أضحوكة.