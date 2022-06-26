شاهد.. لحظة اطلاق الصاروخ الفضائي "ذو الجناح"

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: ان هذا القمر الصناعي ذو المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، حيث يعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية و بالوقود السائل في المرحلة الثالثة.

وفي مطلع فبراير عام 2021 اعلن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني عن اطلاق صاروخ " ذوالجناح" الناقل للقمر الصناعي.

وقال المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع الايرانية : "ان مهمة صاروخ " ذوالجناح " الناقل للقمر الصناعي هو حمل القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 220 كيلوغراما الى مدار يبعد 500 كيلومترا عن سطح الارض مبينا " يمكننا ايضا إطلاق مجموعة من الاقمار الصناعية التي تبلغ وزنها الاجمالي 220 كيلوغراما ".

ويتالف صاروخ ذو الجناح من ثلاث مراحل، المرحلتين الأولى والثانية تعمل بالوقود الصلب والمرحلة الثالثة بالوقود سائل. وقد تم تحديد الاختبار الأول لإطلاق ذو الجناح، بهدف التحقق من صحة أداء الوقود الصلب في الإطلاق المداري الفرعي، ولكن بالإضافة إلى التشغيل الصحيح للمرحلة الأولى حقق الصاروخ نجاحا كبيرا في انفصال المرحلة الاولى وبداية المرحلة الثانية.

يهدف تصميم حامل الاقمار الصناعية هذا الذي يبلغ طوله 25.5 مترا ووزنه 52 طنًا إلى وضع حمولات تصل إلى 220 كيلوجرامًا في مدار دائري يبعد عن الارض مسافة 500 كيلومتر.

ومن خصائص ذو الجناح عدم وجود قاعدة إطلاق ثابتة. بالنسبة لنظام الأقمار الصناعية، من الضروري الإطلاق بزوايا مختلفة للميل أو الميل المداري. وإذا تم استخدام قاعدة إطلاق ثابتة، فيجب استخدام كتل النقل المدارية ، ولكن مع صاروخ مثل ذو الجناح والذي يمكنه استخدام قاعدة متنقلة يمكن إطلاقه من خطوط العرض.