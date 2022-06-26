مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الايراني ورئيس الوزراء العراقي

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي،في طهران ، ناقشنا التحديات التي نواجهها في المنطقة واتفقنا على السعي المشترك لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

واضاف الكاظمي إنه "تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى وضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية"، مبيناً أنه "تم سابقاً رفع التأشيرات في المطارات العراقية وفي الاسابيع الماضية تم رفعها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة".

وبين أنه "تم الاتفاق على التهدئة في المنطقة والعمل الجادة لدعم الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب فيها".