الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تدعو لوضع 'حدّ أقصى لأسعار' النفط على مستوى 'الدول المنتجة'

موعد عيد الاضحى 2022 في الجزائر والمغرب وتونس

شاهد بالفيديو.. ضحايا داعش يؤسسون فريق كرة قدم لمبتوري الاطراف

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الايراني ورئيس الوزراء العراقي

شاهد.. لحظة اطلاق الصاروخ الفضائي "ذو الجناح"

بينهم أطفال..مقتل شخص وإصابة 4آخرين في حادث دهس في أمريكا