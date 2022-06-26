عضو بالكونجرس يرفض التعامل مع ابن سلمان لتلوث يديه بالدماء

العالم- السعودية

وقال في تصريحات لقناة “NBC“: “الشيء الوحيد الذي لن أفعله عقد اجتماع مع محمد بن سلمان في السعودية.. أنا أعارض بشدة هذه الفكرة بسبب تورطه الفاضح في اغتيال صحفي مقيم في فرجينيا جمال خاشقجي”.

وأضاف: “سأجلس مع ابن سلمان فقط بعد أن تكون هناك محاسبة عن تورطه في جريمة القتل.. ابن سلمان لديه بقعة دم على يديه ومجتمع استخباراتنا ومخابرات الدول الأخرى أكدوا ذلك”.

وتابع: “ما هي أكبر معركة في العالم الآن؟.. كم من المستبدين سنتركهم يفلتون من العقاب.. نحن لا نحتاج (ابن سلمان من أجل البترول).. لا نحتاج إلى النفط.. لدينا الكثير من الإنتاج الخاص بنا”.

وأكمل: “يمكننا التعامل مع الملك أو وزير الخارجية أو وزير التجارة لكن عندما يعتقد شخص ما أنه يشترينا ببراميله لا أريد التعامل مع هذا الشخص”.

ويجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة للمنطقة بين 13 و16 تموز / يوليو المقبل، تتضمن زيارة إسرائيل وفلسطين والسعودية.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لم تصبّ في مصلحة السعودية، بينها تعهّد بقصر تعامله الرسمي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وعدم وضع يده البتة في يد ولي العهد التي وصفها بـ”الملوّثة بدماء خاشقجي”.

كما تعهد بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أثار القلق لدى السعودية ودفعتها إلى اتخاذ خطوات للنأي بنفسها بعيدًا من الولايات المتحدة والاقتراب من قوى عالمية أخرى.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن السعودية وافقت بشكل مسبق على مقترح أمريكي بشأن إنشاء دفاع صاروخي مشترك مع تل ابيب في الدول الخليجية.

وقالت المصادر إن ولي العهد محمد بن سلمان يبدي تشجيعا شديدا للتحالف العسكري مع الكيان الإسرائيلي ويدفع باتجاه بلورة مقترح نظام الدفاع الصاروخي معها.

وأوضحت المصادر أن مقربين من محمد بن سلمان أبدوا موافقة كاملة وغير مشروطة على المقترح الأمريكي المذكور خلال المباحثات بشأن ترتيبات زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.