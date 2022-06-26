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الصحة الإيرانية: وفاتان و297 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: وفاتان و297 إصابة جديدة بكورونا
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل وفاة شخصين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي الأحد عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 141 ألفا و385 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 297 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و236 ألفا و361 شخصا.

وأضافت أن 215 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و61 ألف و727شخصا لغاية الآن.

وحول عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية في بيانها الخمیس، توزيع 150 مليونا و323 الفا و278جرعة (الاولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد.

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