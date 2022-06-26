أهم ما بحثه الرئيس الايراني ورئيس وزراء العراقي خلال اجتماعهما

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن "الكاظمي التقى رئيسي، اليوم، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى طهران التي وصلها ظهر اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية، وتباحث الجانبان في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية سبل التعاون في مختلف المجالات، وكذلك ناقشا أهم الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنطوي على قضايا تخصّ أمن البلدين الجارين واستقرار المنطقة".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الهدنة في اليمن، وتعزيز جهود إرساء السلام فيها، كذلك التأكيد على أن يكون الحل السلمي للأزمة نابعا عن الإرادة الداخلية لليمنيين".

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق، وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء التهدئة في المنطقة، مما يعزّز من دوره وحضوره الإقليمي والدولي".