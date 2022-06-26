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طالبان توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ توليها الحكم

طالبان توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ توليها الحكم
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

وافقت جماعة "طالبان" على انعقاد أول مجلس أعيان "لويا جيرغا" منذ توليها الحكم في أفغانستان العام الماضي، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية في مجال حقوق الإنسان والحريات على الجماعة التي لا زالت تسعى للحصول على الاعتراف الدولي.

العالم ـ أفغانستان

و"لويا جيرغا" هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية.

ووفقا لبيان لحكومة تسيير الأعمال التي تقودها جماعة طالبان، اليوم الأحد، إن طلبا تم تقديمه خلال انعقاد مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة في قندهار برئاسة "هبة الله أخوند" لعقد ما يعرف بـ "لويا جيرغا"، مبينا أنه تقرر انعقاد المجلس في العاصمة كابول، دون تحديد موعد.

وحدد البيان اشتراطات العلماء وذوي النفوذ الذين من المقرر أن يشاركوا في الفعالية، وهي "التمتع بسمعة طيبة في مناطقهم، ويدعمون الجهاد، وذوي دور اجتماعي فاعل".

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طالبان توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ توليها الحكم