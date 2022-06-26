طالبان توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ توليها الحكم

العالم ـ أفغانستان

و"لويا جيرغا" هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية.

ووفقا لبيان لحكومة تسيير الأعمال التي تقودها جماعة طالبان، اليوم الأحد، إن طلبا تم تقديمه خلال انعقاد مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة في قندهار برئاسة "هبة الله أخوند" لعقد ما يعرف بـ "لويا جيرغا"، مبينا أنه تقرر انعقاد المجلس في العاصمة كابول، دون تحديد موعد.

وحدد البيان اشتراطات العلماء وذوي النفوذ الذين من المقرر أن يشاركوا في الفعالية، وهي "التمتع بسمعة طيبة في مناطقهم، ويدعمون الجهاد، وذوي دور اجتماعي فاعل".