الکاظمي في طهران.. اتفقنا علی دعم الهدنة في اليمن

العالم - ايران

وقال الكاظمي في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع رئيسي جئنا الی طهران لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الاسلامية، وجئنا لبحث العلاقات ذوالبعد التاريخي الثقافي والديني.

وأكد رئيس الوزراء العراقي:"اتفقنا علی تعزيز العلاقات الاقتصادية واتفقنا علی جدولة برنامج ودعم الزيارة الاربعينية لزوار اباعبدالله الحسين، مقبلين علی الزيارة الاربعينية، سوف نستقبل الزائرين بكل حفاوة".

وأشار الكاظمي الی مناقشة التحديات التي تمر بها المنطقة، مضيفاً: اتفقنا علی التعاون سوية للعمل علی التهدئة والمشاركة في تهدئة الاجواء في منطقتنا واتفقنا علی دعم الهدنة في اليمن، واتفقنا علی دعم مبدأ الحوار لانهاء هذه الحرب التي يتضرر منها الجميع".

ويزور مصطفی الكاظمي العاصمة الايرانية طهران، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.