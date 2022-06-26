احتدام حرب التصفيات بين قوی العدوان في اليمن

العالم - المشهد اليمني

وقُتل في ظروف غامضة عدد من الجنود التابعين للامارات في محافظة شبوه جنوب اليمن، کما قُتل 9 جنود من الوية مايسمی باليمن السعيد التابعة للسعودية في هجوم مباغت في نفس المحافظة علی يد مجموعة مجهولة.

الی ذلک اغتال مجهولون قائد مايسمی باليمن السعيد في محافظة مأرب وقالت مصادر يمنية ان مسلحين مجهولين اغتالوا الداعية السلفي عبدالرزاق البقماء أحد ابرز قادة الوية اليمن السعيد القوی المشکلة حديثاً بدعم من السعودية، حيث عثر مواطنون علی جثة البقماء مقتولاً داخل سيارته في مديرية الوادي. وقد تبادلت اطراف المرتزقة الاتهامات حول الاغتيالات.

وأشارت وسائل اعلام تابعة للامارات بأن حزب الاصلاح الاخواني الحاکم في مأرب هو من ينفذ عمليات الاغتيالات مضيفة انه يخشی من ان يحل السلفيون المدعومون من قبل السعودية مکانه خاصة في مأرب. کما اتهمت الاصلاح بدعم تواجد مسلحي القاعدة في ابين ومأرب وشبوه.

بينما اتهمت وسائل اعلام تابعة لحزب الاصلاح القوی المدعومة من الامارات في عدن والساحل الغربي بتنفيذ هذه الاغتيالات والهجمات التي استهدفت الجنود في شبوه.

فما هو سر التصفيات القائمة في المناطق المحتلة ومن يقف وراءها؟ وهل بالفعل هناک توجه من حزب الاصلاح ای تصفية السلفيين وعدم قبوله بألوية مايسمی باليمن السعيد التي شکلتها الرياض مؤخراً؟

هذه الاسئلة وغيرها کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الباحث في الشأن الجنوبي اليمني سند الصيادي والاعلامي اليمني طالب الحسني.