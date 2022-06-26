زيارة الكاظمي الى طهران.. قمة السبع في ألمانيا والعين على أوكرانيا

العالم – بانوراما

وبحثَ الرئيسُ الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيسِ الوزراءِ العراقي في طهران العلاقاتِ الثنائية و الأوضاع في المنطقة واكَّد على أنَّ العلاقاتِ مع العراق ضاربةٌ في عمقِ التاريخ وتَنبعُ من مشتركاتِ الثقافةِ والدين وهي الأقربُ مع باقي دولِ الجوار .من جهته قالَ الكاظمي إنَّ العراقَ سيستقبل زوارَ الأربعين بكُل حفاوة، وأضافَ أنه تمَّ الاتفاقُ على تهدئةِ الأجواء في المنطقة ودعمِ الهدنة في اليمن.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. بدأت قمةُ مجموعةِ السبع اعمالَها بمقاطعةِ بافاريا جنوبيَ ألمانيا للبحثِ عن حلولٍ لأزماتٍ يمرُ بها العالمُ وخصوصاً الاقتصاديةِ والغذائيةِ منها.

وتعقدُ القمةُ في جبالِ الألب البافارية، بمشاركةِ قادةِ الدولِ الصناعيةِ السبع الكبرى وهي ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولاياتِ المتحدة.وتركِزُ أعمالُ القمةِ على تداعياتِ الحربِ في اوكرانيا على صعيدِ العالمِ مع إقرارِ حزمةِ دعمٍ جديدةٍ لكييف بمواجهةِ موسكو، منها حظرِ استيرادِ الذهب الروسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.