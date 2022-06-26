هل سيتم استبعاد "نتنياهو" من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة؟

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” : "إنه صوتت أحزاب "الإئتلاف" في ما يسمى بـ"اللجنة الوزارية للتشريعات" لصالح قانون “المتهم” الذي يهدف إلى منع عضو كنيست متهم بجرائم من تشكيل الحكومة.

وأضافت الصحيفة العبرية :""على الرغم من مرور القانون المرحلة الحالية، لكن يبدو أن الائتلاف سيجد صعوبة في سن القانون في ظل معارضة بينيت وحزبه لهذا القانون".

وكان قال رئيس وزراء الاحتلال المستقيل "بينت": “لا أؤيد القانون لأن الحق في التصويت والترشح هو حق مقدس وجوهر الديمقراطية، وكان رأيي ولا يزال، على الرغم من أننا رأينا أن هناك أثماناً باهظة لولاية المتهمين بجرم جنائي، إلا أن أولئك الذين يتعين عليهم اتخاذ قرار بشأنهم هم مواطنون في "إسرائيل"على حد زعمه ولهذا سأصوت ضد القانون”.

وأشارت الصحيفة، إلى إن قانون “المتهم” ليس الإجراء الوحيد الذي يريد الائتلاف اتخاذه لإضعاف رئيس حزب "الليكود" نتنياهو، حيث سيطرح وزير القضاء جدعون ساعر من جديد قانون “تقييد فترة الولاية”، وسيطرح على الحكومة المصادقة على اقتراحه بتحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

ولفتت إلى أنه للتعامل مع أوضاع الائتلاف في الاستطلاعات، سيُعرض على اللجنة الوزارية اليوم مشروع قانون “لخفض نسبة الحسم” الذي طرحه عضو الكنيست “موشيه راز”، حيث أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن عدداً من الأحزاب في الائتلاف من المرجح ألا تجتاز نسبة الحسم، ومن بينها “ميرتس” و”راعم” بقيادة منصور عباس، وحزب “يمينا” بقيادة بينت، و”أمل جديد” بقيادة ساعر.