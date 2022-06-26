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احرنوت: "اسرائيل" تسرع خطواتها للتطبيع مع السعودية قبل زيارة بايدن

احرنوت:
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية اليوم الأحد، انه بالرغم من اتجاه "إسرائيل" لحل الكنيست واقتراب انتخابات خامسة جديدة، إلا أنها تسابق الزمن لتحقيق خطوات تطبيع جديدة مع السعودية قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

العالم - الاحتلال

وقالت الصحيفة: "في الوقت الذي تجرى في الاستعدادات الأخيرة لزيارة الرئيس بايدن، حيث يفترض أن يصل في الأيام القريبة الطاقم الأميركي الخاص بترتيبات وتفاصيل زيارته لإسرائيل المقررة في 13 يوليو/ تموز القادم، فإن إسرائيل تبذل من وراء الكواليس جهودا حثيثة تسابق فيها الزمن للتوصل إلى اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والسعودية"، وفق قولها.

وبحسب الصحيفة فإن "هذا التطبيع قد يتخذ أشكالًا مثل السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السعودية والمرور منها، والسماح للحجاج الفلسطينيين من أراضي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية رسميا، بالتوجه لأداء مناسك الحج مباشرة من مطار بن غوريون إلى السعودية، من دون حاجة للتوقف في العاصمة الأردنية عمّان".

واضافت التقارير أن الأميركيين يدفعون أيضا باتجاه موافقة السعودية على ضم "إسرائيل" للتحالف الدفاعي الجوي الذي يجرى الحديث عنه حاليا.

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