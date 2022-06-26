شاهد.. ليبيا تترقب لقاء مصيري في جنيف

العالم - مراسلون

أسبوع قبل الحسم في مسار المفاوضات الليبية بين وفدي المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب بجنيف، خلّف تململا طغى على الشارع الليبي.

وقال محمد الغول وهو ناشط مدني ليبي:"نحن نترقب ان يکون هذا اللقاء ايجابي لکل الليبيين، لأننا وصلنا الی مرحلة ململة".

مصير الانتخابات واجراء الاستحقاق الدستوري بات الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وقرار ينتظر الحسم الجدي من المفاوضين الليبيين.

من جهته يترقب الشارع الليبي بحذر التصعيد العسكري بين الحين والاخر والانقسام الحكومي بين سرت وطرابلس.

وقال الاعلامي الليبي جمال سليمان لقناة العالم:"نتمنی ان يفضی اللقاء بنتائج ايجابية نظراً لحاجة الشعب الليبي للاستقرار، لکن نحن نشک بذلک فهذه الاجسام اصبحت غيرفاعلة ولم تؤدي دورها بالطريقة السليمة ونتمنی اجراء الانتخابات في اسرع وقت حتی يستطيع الشعب الليبي ان يحقق امنياته الذي قام من اجلها في ثورة فبراير".

لا أمل في الخروج من نفق الفوضى والإنقسام إلا بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، هكذا ينطق لسان حال الليبيين الذين أعيتهم ويلات الحرب وأرهقهم التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم.

يترقب الليبيون لقاء المشري وعقيلة صالح في العاصمة جنيف في الـ28 من الشهر الجاري لعلها تکون فاتحة خير لحلحة الأزمة السياسية خاصة بعد وعود المنفي باتخاذ الاجراءات السيادية اللازمة اذا ما فشل هذا اللقاء.