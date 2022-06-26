حزب الله: معاناة اللبنانيين تحتم الإسراع في التأليف

العالم - لبنان

وخلال حفلٍ تأبينيّ أُقيم في بلدة خرطوم الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله أنّ”هناك من يعمل على العرقلة وإبقاء البلد في متاهة الأزمات وباتت هويّة هؤلاء معروفة وهم يتقاضون أُجرة مواقفهم السلبية”.

وشدّد سماحته على أنّ”التهديدات الإسرائيلية هي للإستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تُغيّر من واقع قوّة الموقف اللبناني المُرتكِز على قوة معادلة الجيش والشّعب والمقاومة”.

واعتبر الشيخ قاووق أن “أيّ تحالف سعودي مع إسرائيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا وطعنةً في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكلّ الأمّة”.

وأكد سماحته بأنّ” لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارِقة وإنّما للعروبة الأصيلة الوفيّة للأمّة وفلسطين”.