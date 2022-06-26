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حزب الله: معاناة اللبنانيين تحتم الإسراع في التأليف

حزب الله: معاناة اللبنانيين تحتم الإسراع في التأليف
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق إنّ “اللبنانيين يُعانون من أزمات خانقة ما يفرِض اعتماد آلية تختصر الوقت وتُسرّع تشكيل الحكومة” مشيراً إلى أنّ”المماطلة وتضييع الوقت تعني المزيد من تضييع الفرص والمزيد من معاناة اللبنانيين”، وأضاف سماحته”اللبنانيون يُريدون السّرعة في التشكيل والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة”.

العالم - لبنان

وخلال حفلٍ تأبينيّ أُقيم في بلدة خرطوم الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله أنّ”هناك من يعمل على العرقلة وإبقاء البلد في متاهة الأزمات وباتت هويّة هؤلاء معروفة وهم يتقاضون أُجرة مواقفهم السلبية”.

وشدّد سماحته على أنّ”التهديدات الإسرائيلية هي للإستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تُغيّر من واقع قوّة الموقف اللبناني المُرتكِز على قوة معادلة الجيش والشّعب والمقاومة”.

واعتبر الشيخ قاووق أن “أيّ تحالف سعودي مع إسرائيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا وطعنةً في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكلّ الأمّة”.
وأكد سماحته بأنّ” لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارِقة وإنّما للعروبة الأصيلة الوفيّة للأمّة وفلسطين”.

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حزب الله: معاناة اللبنانيين تحتم الإسراع في التأليف

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