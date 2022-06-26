وزير خارجية إيران يزور تركيا غداً الاثنين

العالم - إیران

وذكرت الخارجية التركية فى بيان لها بأن :" وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، سيقوم بزيارة لتركيا غدا الاثنين من أجل إجراء محادثات حول القضايا الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية الحالية".

وكان وزير الخارجية الايراني امیرعبداللهیان ونظيره التركي مولود تشاووش اوغلو قد تباحثا في اتصال هاتفي يوم 14 حزيران /يونيو بشان العلاقات الثنائية.

وقال امير عبداللهيان حول الاتصال الهاتفي: لقد اكدنا على مواصلة المشاورات بين ايران وتركيا حول تطوير التعاون خاصة في المجال التجاري والقنصلي.

وتأتي هذه الزيارة بعد اتهامات الكيان الصهيوني لایران بتنفيذ عمليات ضد الارهابيين الاسرائيليين في تركيا.

وفي سياق متصل وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإتهامات الإسرائيلية بأن:" لا أساس لها من الصحة واصفا ايها بالسخيفة وأنها تهدف إلى تدمير العلاقات بين بلدين مسلمين".