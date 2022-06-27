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3 وفيات في حرائق الجزائر

3 وفيات في حرائق الجزائر
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في ولاية سطيف الجزائرية.

العالم - الجزائر

وقالت السلطات أن الحرائق اندلعت بغابات وجبال بلدية "حربيل" الواقعة شمال ولاية سطيف، حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للحريق في الغابات المجاورة بكل من قريتي "رأس الفيض" و"شريقات"، ما أجبر السكان على أخلاء منازلهم.

وذكرت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في الغابات بسبب النار المشتعلة على طول السنة في مكبي نفاية ببلدية "حربيل" وبإقليم بلدية "حمام ڤرڤور" والواقعة على الطريق الرابط بين البلديتين.

وتسبب النيران في وفاة 3 أشخاص بينهم قائد الثكنة العسكرية برتبة "رائد"، كما تسبب الحريق في إصابة 12 شخصا من سكان القريتين بحروق وصفت بغير خطيرة، فيما وصلت الطائرة التي استأجرتها الجزائر من روسيا إلى مطار "الثامن ماي 1945" للمشاركة في إخماد الحرائق.

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