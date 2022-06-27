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الصحة العراقية تسجل 28 حالة إصابة جديدة بالكوليرا

الصحة العراقية تسجل 28 حالة إصابة جديدة بالكوليرا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

سجلت وزارة الصحة العراقية، الأحد، 28 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا، 18 منها في محافظة كركوك. 

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم تأكيد 28 حالة جديدة مؤكدة بالكوليرا، 18 منها في كركوك وخمس حالات في الرصافة وحالتان في ديالى وحالتان في ذي قار وحالة في بابل، ليكون المجموع الإجمالي 47 حالة مؤكدة.

وأكد البدر ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال غسل اليدين جيدا بالماء والصابون عدة مرات، خصوصا قبل وبعد تناول الطعام والشراب وبعد الخروج من الحمام، مشيرا إلى أن المرض ينتقل من خلال الطعام والشراب الملوثين.

وأشار البدر إلى ضرورة مراجعة المؤسسات الصحية في مرحلة مبكرة، وكذلك موضوع سلامة مياه الشرب ومياه شبكات الصرف الصحي ومياه الإسالة، منوها بأن ذلك دور الجهات الأخرى الشاملة، ودور وزارة الصحة هو الكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرعاية الطبية.

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