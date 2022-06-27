الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا: لدينا 'اتصالات دورية' مع الاستخبارات السورية

تركيا: لدينا 'اتصالات دورية' مع الاستخبارات السورية
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية بشكل دوري "من أجل المصلحة الوطنية".

العالم-سوريا

وقال قالن في تصريح لقناة "هابرتورك" التركية: "حاليا لا يوجد اتصال على المستوى السياسي مع سوريا، ولكن كما ذكر رئيسنا (رجب طيب أردوغان) فإن الوحدات الاستخبارية التركية لديها اتصالات دورية مع نظيرتها السورية".

وأضاف أن "وحدات استخباراتنا تتفاوض مع الجانب السوري انطلاقا من مصالحنا الوطنية".

وأشار إلى أنه "ليس من السهل" إقناع اللاجئين السوريين بالعودة، مشيرا إلى أنه لن يتم عقد مع دمشق في هذا الإطار، على حد قوله.

ولفت إلى أن هؤلاء الناس فروا من الحرب وعانوا من آلام شديدة.

وأكد أن أنقرة تبذل الجهود "لإنشاء منطقة آمنة هناك وخلق بيئة حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص الحفاظ فيها على حياتهم، في عفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين".

وتابع: "نعلم جميعا أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا في النهاية، لكننا نريد أن نفعل هذا دون التسبب في مأساة إنسانية".

روابط ذات صلة

أنقرة: مستعدون لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

المقداد: الوجود التركي في سوريا عدوان واحتلال مرتبط عضويا بالاعتداءات الإسرائيلية

مواصلة أنقرة إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

ظلّ الجولاني في محادثات أستانة | أنقرة لموسكو: فلْنُبقِ إدلب جانباً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر أميركية: لا 'ناتو شرق أوسطي' بل بعض الترتيبات لقيادة المنطقة

 الجيش الباكستاني: مقتل جنديين و6 مسلحين خلال مواجهات في وزيرستان

اصطياد جواسيس 'اسرائيل' متواصل في لبنان على قدم وساق

تركيا: لدينا 'اتصالات دورية' مع الاستخبارات السورية

رئيس الاركان الايراني يستقبل نظيره الباكستاني

معا ضد التطبيع.. شاهد.. جبلي يؤكد على تعزيز العلاقات الاعلامية بين ايران وسوريا