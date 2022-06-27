شاهد.. جبلي يؤكد على تعزيز العلاقات الاعلامية بين ايران وسوريا

العالم - خاص بالعالم

وأعرب جبلي في تصريح صحفي من دمشق، عن أمله بأن تكون هذه الزيارة منعطفا لارتقاء العلاقات بين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية ونظيرتها السورية، كما أعرب عن شكره لنظرائه السوريين على حسن التعامل في هذا المجال.

يذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وصل أمس الأحد إلى سوريا على رأس وفد إعلامي رفيع، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه، وسيلتقي خلالها بالمسؤولين السوريين لبحث سبل تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين.

وكان في استقباله بمطار دمشق رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري "حبيب سلمان"، والسفير الايراني لدى دمشق "مهدي سبحاني".

ومن المقرر أن يرعى "بيمان جبلي"، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "معا ضد التطبيع"، ستقام في المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق.