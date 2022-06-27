الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أربيل تناشد بغداد تشكيل قوة مشتركة لـ'ملء الفراغ' بعد هجمات 'كورمور'

أربيل تناشد بغداد تشكيل قوة مشتركة لـ'ملء الفراغ' بعد هجمات 'كورمور'
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني أن الهجمات الصاروخية المتكررة على البنية التحتية في هذه المنطقة، "تثير القلق وتستهدف بنيته التحتية".

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، الأحد، إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد خلالها على "الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أنه "وجه وزيري شؤون البيشمركة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز. وفي إطار الخطة، اتفقنا على تعزيز المنطقة بقوات إضافية، وستتم مراجعة المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة".

وأشار إلى انه تحدث مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك حول تلك الهجمات.

وشدد على أن حكومة كردستان ستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة.

يشار إلى أنه تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في شمال العراق لهجمات صاروخية خلال الأيام الماضية.

روابط ذات صلة

'المقاومة العراقية' تعلق على استهداف شركات في السليمانية

رشقة صواريخ تستهدف شركة دانة الاماراتية العاملة في حقل غاز كورمور

بعد هجمات تعرض لها.. طالباني يزور حقل 'كورمور' الغازي

للمرة الثالثة .. استهداف صاروخي لحقل كورمور الغازي شمال العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيف بوراك يطعم أطفال قرية سودانية

انتبه.. رسائل يحاول جسدك إخبارك بها

مواجهات واعتقالات واصابة فلسطيني باقتحام الاحتلال لجنين

إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟

القضاة المضربون عن الطعام.. وزيرة العدل التونسية تعد قائمة إعفاءات بدافع الانتقام

الحوار الوطني في مصر للمحسوبين على 30 يونيو فقط