أربيل تناشد بغداد تشكيل قوة مشتركة لـ'ملء الفراغ' بعد هجمات 'كورمور'

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، الأحد، إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد خلالها على "الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أنه "وجه وزيري شؤون البيشمركة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز. وفي إطار الخطة، اتفقنا على تعزيز المنطقة بقوات إضافية، وستتم مراجعة المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة".

وأشار إلى انه تحدث مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك حول تلك الهجمات.

وشدد على أن حكومة كردستان ستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة.

يشار إلى أنه تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في شمال العراق لهجمات صاروخية خلال الأيام الماضية.