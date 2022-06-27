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خطيب زاده: موعد استئناف المحادثات النووية ومكانها قد تم تحديده وخلال ساعات سيعلن عنه

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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