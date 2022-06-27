خطيب زاده: خلال ساعات سنعلن موعد ومكان استئناف المحادثات النووية

قناة العالم
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده: جوزيف بوريل نقل لنا موقف واشنطن بأنها تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي وايضا قرار 2231 إلى جانب تنفع ايران من الاتفاق اقتصاديا
خطيب زاده: خلال ساعات سنعلن الموعد النهائي ومكان استئناف المحادثات النووية التي ستُعقد هذا الأسبوع وفي دولة في الخليج الفارسي
خطيب زاده: المحادثات النووية ستستانف هذا الأسبوع
خطيب زاده: خلال ساعات سنعلن موعد ومكان استئناف المحادثات النووية
خطيب زاده: المحادثات الايرانية-السعودية ستستأنف قريبا
خطيب زاده: رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية
خطيب زاده: خلال ساعات سنعلن موعد ومكان استئناف المحادثات النووية
خطيب زاده: الحل العسكري لن ينفع لحل المشاكل على الحدود التركية-العراقية والسورية
خطيب زاده: خلال ساعات سيتم اعلان موعد ومكان استئناف المحادثات النووية
خطيب زاده: موعد استئناف المحادثات النووية ومكانها قد تم تحديده وخلال ساعات سيعلن عنه
خطيب زاده: خلال ساعات سنعلن موعد ومكان استئناف المحادثات النووية
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
مناورات في المغرب.. تعاون عسكري برسائل سياسية- الجزء الثاني
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
الدستور التونسي ومناورات المغرب وسيناريوهات المشهد الليبي- الجزء الاول
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا ولعبة الغاز- الجزء الثاني
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا ولعبة الغاز- الجزء الاول
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨
أهم الأخبار
رئيس منظمة الحج والزيارة يكشف اوضاع الحجاج الايرانيين
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨
خاص بالعالم- مراسلون
زيارة الكاظمي الى طهران.. قمة السبع في ألمانيا والعين على أوكرانيا
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أربيل تناشد بغداد تشكيل قوة مشتركة لـ'ملء الفراغ' بعد هجمات 'كورمور'
قمة رباعية تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو قريبا
زيارة هنية للبنان بين التوقيت والرسائل
مناورات في المغرب.. تعاون عسكري برسائل سياسية- الجزء الثاني
الدستور التونسي ومناورات المغرب وسيناريوهات المشهد الليبي- الجزء الاول
امريكا ولعبة الغاز- الجزء الثاني
مقالات و تحليلات
زيارة هنية للبنان بين التوقيت والرسائل
"عزم الصادقين".. مناورة عسكرية لسرايا القدس برسائل سياسية
ميقاتي رئيساً مكلفاً....!
هل بامكان عمليات الاغتيال الاسرائيلية ابعاد شبح الضربة الايرانية المقبلة؟
"سعودي ليكس": بن سلمان سمح للإسرائيليين بالتملك في مكة والمدينة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.