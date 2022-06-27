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خطيب زاده: جوزيف بوريل نقل لنا موقف واشنطن بأنها تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي وايضا قرار 2231 إلى جانب تنفع ايران من الاتفاق اقتصاديا

الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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