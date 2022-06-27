مواجهات واعتقالات واصابة فلسطيني باقتحام الاحتلال لجنين

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية: "إن شابا (21 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمدمع".

وأشار شهود عيان إلى أن نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الضاحية الشرقية وحي الألمانية في جنين.

ووفق الشهود، قام أفراد من وحدة إسرائيلية خاصة تستروا بزي مدني واستخدموا مركبات مدنية بمحاصرة منازل عدة، منها منزل الأسير المحرر إبراهيم الشيخ، واعتقلوه مع أشقائه الثلاثة.

وقد اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام تخللها إطلاق نار بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى الحي الشرقي في جنين.

على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال.

ووثقت وسائل إعلام فلسطينية محلية دخول المستوطنين جماعات إلى ساحات المسجد.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ستة فلسطينيين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.