للخروج من الأزمة.. 'النجباء' توصي الفرقاء السياسيين بالتوجه إلى النجف

العالم-العراق

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية "النجباء" قال في بيان بخصوص الوضع السياسي في العراق، "إن المشهد السياسي الحالي في العراق معقد لدرجة نحتاج فيها حكمة راجحة، ورؤية ثاقبة وقرارات مصيرية ومنصفة، وليس من جامعٍ لمثل هذه الصفات والإمكانات إلا مقام المرجعية الدينية".

وأضاف نصر الشمري: "بذلك أصبح لزاماً على الفرقاء السياسيين شد الرحال إلى النجف الأشرف وإزالة كل الحواجز والأسباب التي جعلت المرجعية العليا تغلق أبوابها بوجه كل الطبقة السياسية، وأن يقدموا بين يديها من يُشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والأيدي البيضاء، هذا قبل أن تسير البلاد في طريق المجهول الذي تكتنفه الأخطار والمؤامرات والتحديات".